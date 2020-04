Pardo scatena nostalgia sul web: Avevo la cronaca di Milan-Juve

Poco più di un mese fa l’ultima partita di serie A, poi lo stop – tra mille polemiche – poi la rassegnazione che fa posto al dolore. In 34 giorni si è passati dai veleni alla paura, con il calcio che ha seguìto tutte le attività mettendosi in quarantena forzata per l’emergenza sanitaria. In un ipotetico slinding doors però Pierluigi Pardo ricorda che se non fosse successo niente si sarebbe dovuta giocare la dodicesima giornata di ritorno di serie A e su twitter apre un mondo di nostalgia.

Il tweet di Pardo

Postando lo screenshot del suo telefonino, il giornalista di Mediaset – che fa anche il telecronista per Dazn, scrive: “La tenerezza del telefono che mi ricorda che oggi avrei dovuto commentare Milan-Juve… “.

Il calendario dimenticato

Già perchè in questo mese di vuoto tutti hanno dimenticato calendari, turni, partite, scontri diretti e appuntamenti sulle pay-tv ma il messaggio di Pardo ha il potere di far riaffiorare la nostalgia.

Le reazioni sul web

Fioccano i commenti: “Io avrei dovuto essere lì. Tessera del Milan già fatta (io sono Juventinissimo) e voli da Londra già acquistati” o anche: “Davvero nostalgia canaglia, che colpo al cuore” o ancora: “Dovevo andare a San Siro! Che periodo di m…”.

C’è chi si sbilancia: “E anche oggi il Milan non perderà!” o anche: “Sarebbe stata una partita senza storia” e chi suggerisce: “Prima o poi torneranno i tempi felici. Giocala alla play e fai la telecronaca in diretta”.

Tra presente e futuro

In tanti scrivono: “Ci sarà tempo x commentare questa bella partita” o anche: “Oddio quindi l’avrebbe trasmessa quella piattaforma dove si blocca sempre” e infine: “A me ieri ha ricordato che avevo in programma un volo per Porto..”.

SPORTEVAI | 12-04-2020 09:51