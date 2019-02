Pardo spiega chi è davvero Wanda Nara, star di Tiki-Taka

Sotto traccia, e neanche poi tanto, sono molti i tifosi interisti che colpevolizzano Tiki-Taka, la trasmissione sportiva della domenica sera su Canale 5, per i risvolti che ha preso il caso-Icardi. L’ultimo atto, con la decisione del club di privare il bomber della fascia, sta facendo discutere tutto il mondo nerazzurro e proprio i continui e settimanali interventi televisivi della moglie-agente del giocatore sono considerati un danno per il club. Il conduttore di Tiki -Taka, Pierluigi Pardo, ha fatto il punto della situazione nel corso del programma “Tutti convocati” a Radio 24: “Wanda Nara è una persona molto simpatica, istintiva, la conosco, ho sempre la sensazione che non sia una strategia quello che dice a Tiki Taka ma il suo modo di essere. Ha chiamato in causa i compagni di Mauro? Non è vero al 100%, certo ha detto che Lautaro dovrebbe giocare e che Mauro avrebbe bisogno di più palloni”.

PUGNO DURO – Pardo dà una sua versione del fatto del giorno: “A una situazione mediatica l’Inter ha dato una risposta mediatica, poi può anche darsi che sia successo qualcosa che non sappiamo in queste ore. Quello che ha detto Wanda Nara è che la trattativa non c’è e non c’è nessuna intenzione di portarla avanti. Poi magari le sue dichiarazioni hanno innervosito l’Inter, si è insediato un personaggio forte come Marotta, Icardi ha iniziato a non segnare più e c’è stata l’uscita-bomba di Spalletti che ha chiamato in causa i “due direttori” per risolvere la situazione. Mi pare che ci sia una sopravvalutazione di Tiki-Taka in questa vicenda. Io non sono innamorato calcisticamente di Icardi ma penso che sia il patrimonio più importante del club e devono trovare una posizione. Marotta ha dimostrato talmente tante cose che mi fido di lui ciecamente, certo che è una mossa poco….juventina”

I PARERI – Nel corso di Tutti Convocati è intervenuto anche Tommaso Labate, giornalista di La7, che ha bocciato lo strappo del club: “La gestione Marotta non mi sta piacendo per niente. Il modo più sbagliato per tenere Icardi. Il modo più sbagliato per venderlo. Un disastro totale”. Un messaggio vocale è arrivato anche da Giovanni Capuano: “C’è la firma di Marotta su questa scelta, difficilmente Inter e Icardi resteranno sulla stessa barca a giugno ed al tempo stesso è un momento decisivo per capire se Marotta può avere pieni poteri in questa Inter. Io vedo più che rischi che vantaggi”,. Infine il tweet di Ivan Zazzaroni che, ricordando il precedente alla Roma con Totti, scrive: “Se torno a nascere non voglio fare il capitano nella squadra di #Spalletti. “.

SPORTEVAI | 13-02-2019 14:52