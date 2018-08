Pareggio beffa per Gerrard e i suoi Rangers

Steven Gerrard arriva a un passo dalla vittoria all’esordio in campionato sulla panchina dei Rangers.

A fermarlo ci ha pensato al 93esimo minuto Anderson, che ha regalato il pari all’Aberdeen.

Gli uomini dell’ex Liverpool erano passati in vantaggio su rigore al 30esimo con Tavernier.

"Siamo stati perfetti per 93 minuti – ha commentato Gerrard, comunque soddisfatto, a fine match – abbiamo giocato bene, ancora meglio quando siamo rimasti in 10 e l'Aberdeen non sapeva cosa fare".

