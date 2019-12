Pari e rimpianti, Ravezzani: So perché l'Inter non ha vinto

L’Inter non va oltre il pari contro una Roma coriacea e ora il primo posto in campionato è a rischio. Dipenderà dal risultato della Juventus in casa della Lazio, una sfida che il popolo nerazzurro guarderà con grande attenzione. Nel frattempo, Fabio Ravezzani analizza su Twitter la prestazione della squadra di Conte contro i giallorossi. Non senza giudizi severi.

“Bruttina” – Il giornalista scrive sul suo profilo social il motivo per il quale la formazione nerazzurra non è riuscita a prevalere: “Inter bruttina, anche se non rischia nulla in difesa (che non è poco). Stavolta mancano all’appello i problem solver Lautaro e Lukaku. Così diventa tutto molto più difficile”.

Lo sfogo di Conte – Quindi un nuovo Tweet relativo alle parole dell’allenatore in conferenza stampa: “Conte rivendica il fatto che l’Inter contro la Roma non ha rischiato nulla. Ha ragione. Prendersela col gioco poco brillante (senza i centrocampisti) è quantomeno ingeneroso”.

Le reazioni – Molti tifosi non concordano, per loro l’Inter avrebbe meritato i tre punti. “Anche senza il rigore per fallo di mano diventa più difficile”, scrive Gianluca. “Scusi ma il migliore in campo è stato Mirante“, sottolinea un altro follower. E Marco aggiunge: “Il portiere della Roma ha fatto due interventi, uno su Lukaku e uno su Vecino, che valgono quanto 2 gol. Handanovic era a San Siro?”.

Biasin – Meno caustico nel suo giudizio, invece, Fabrizio Biasin che su Twitter quasi esulta per il punto: “Quando la partita è così brutta (perché è stata brutta assai) non perdere è l’unica cosa che conta. Avanti. Piano, ma avanti”, scatenando numerose reazioni. “Spero abbiano giocato così perché in mente c’era il Barca, altrimenti c’è da preoccuparsi”, scrive Renza. “Secondo me il primo posto si è fatto sentire: tremavano un pochino le gambe”, l’opinione di Luca. “Speriamo ora Inzaghino ci faccia un regalino”, l’augurio di un altro tifoso.

