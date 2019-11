Pari per il Boca Juniors, De Rossi in panchina

Per la 13a giornata della Superliga Argentina, il Boca Juniors non va oltre allo 0-0 sul campo del Velez. La squadra xeneize è rimasta in inferiorità numerica a partire dal 60'. Espulso Fabra (al suo primo rosso da quando gioca al Boca).

Per De Rossi, convocato in extremis, solo panchina. In classifica generale, il Boca resta al primo posto ma in compagnia di Lanus e Argentinos Jrs. Tutte e tre le squadre sono a quota 25 punti. Ad un solo puinto, la coppia River Plate-Racing Avellaneda.

SPORTAL.IT | 11-11-2019 08:50