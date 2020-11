Pari PSG, tris del Marsiglia

Nell’anticipo della dodicesima giornata di Ligue 1, il Rennes in superiorità numerica per più di un tempo non va oltre il pareggio in rimonta sul campo dello Strasburgo.

Il Marsiglia apre la giornata di sabato con una bella e convincente vittoria contro il Nantes: a segno i pezzi da 90 come Thauvin, Payet e Benedetto.

Si ferma anche il PSG, che in casa non va oltre il 2-2 con il Rennes. Non bastano i goal di Neymar e Kean: decide il 2-2 finale segnato da Adli, ex di serata.

Domenica il Lille sarà impegnato in trasferta contro il Saint-Etienne. Lione in casa col Reims e Monaco contro il Nimes.

LIGUE 1, 12ª GIORNATA

STRASBURGO-RENNES 1-1 [24′ Thomasson (S), 61′ Hunou (R)]

MARSIGLIA-NANTES 3-1 [2′ Thauvin (M), 35′ Payet (M), 60′ Benedetto (M), 73′ Blas (N)]

PSG-BOURDEAUX 2-2 [10′ aut. Pembele (P), 27′ rig. Neymar (P), 28′ Kean (P), 60′ Adli (B)]

LIONE-REIMS [domenica ore 13.00]

LENS-ANGERS [domenica ore 15.00]

LORIENT-MONTPELLIER [domenica ore 15.00]

METZ-BREST [domenica ore 15.00]

MONACO-NIMES [domenica ore 15.00]

NIZZA-DIJON [domenica ore 17.00]

SAINT ETIENNE-LILLE [domenica ore 21.00]

CLASSIFICA LIGUE 1

PSG 25 punti LILLE 22 MARSIGLIA 21 MONACO 20 LIONE 20 MONTPELLIER 20 RENNES 18 NIZZA 17 LENS 17 METZ 16 ANGERS 16 BORDEAUX 16 BREST 15 NANTES 12 NIMES 11 ST. ETIENNE 10 REIMS 9 LORIENT 8 STRASBURGO 6 DIJON 4

