Pari spettacolo tra Empoli e Parma

Empoli e Parma impattano per 3-3 nello spettacolare anticipo della ventiseiesima giornata di campionato. Al Castellani apre le danze Gervinho al 13' sugli sviluppi del calcio di punizione di Siligardi, i padroni di casa pareggiano al 18' con Dell'Orco su traversone di Farias.

Prima dell'intervallo, tra le proteste dei toscani per il recupero prolungato, il Parma trova il 2-1 con Rigoni. Nella ripresa Caputo si guadagna e firma il rigore del 2-2 al 59'. Nel caotico finale, Bruno Alves si vede prima annullare e poi riassegnare dalla Var il gol all'85', riequilibrato però nei minuti di recupero da Silvestre in girata, resa letale grazie a una deviazione involontaria dello stesso Bruno Alves.

Il Parma non si arrende e Kucka in rovesciata va a un passo dal 4-3, ma Dragowski gli nega il gol. In classifica la squadra crociata sale a quota 30 punti, l'Empoli è a 22.

SPORTAL.IT | 02-03-2019 17:10