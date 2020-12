Parigi 2024: le nuove discipline olimpiche

Sono state ufficializzate dal CIO le discipline olimpiche che faranno il proprio debutto ai Giochi.

A Parigi 2024 ci sarà per la prima volta la break dance ed è stata confermata la presenza a Tokyo 2021 di skateboard, arrampicata sportiva e surf. Il comitato, in vista di Parigi ha anche diminuito i podi saranno 329 meno 10 rispetto all’edizione giapponese e il numero degli atleti sarà di circa 10.500, circa 600 in meno rispetto all’anno prossimo.

La break dance entra ufficialmente dopo la proposta degli organizzatori parigini di due anni fa.

OMNISPORT | 08-12-2020 11:30