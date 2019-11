Parigi-Bercy, Djokovic trionfa in scioltezza

Novak Djokovic conquista per la quinta volta in carriera il torneo Atp di Parigi-Bercy superando in finale il canadese Shapovalov con un netto 6-3, 6-4. Per il tennista serbo è il 34esimo Masters 1000 in carriera: la prossima settimana a Londra proverà a riprendersi alle Atp Finals il primo posto nella classifica mondiale appena perso contro Nadal.

Nole alza subito il livello e non concede chance al numero 27 del ranking, che ha pagato l'emozione per il debutto in una finale di un 1000. Per Djokovic è il 77esimo trofeo in assoluto, e il quinto titolo stagionale dopo le vittorie agli Australian Open, a Madrid, a Wimbledon e a Tokyo.

SPORTAL.IT | 03-11-2019 16:38