Parigi-Bercy, la finale sarà Djokovic-Medvedev

06-11-2021 18:57

La finale di Parigi-Bercy sarà una rivincita degli US Open per Djokovic. Il numero uno al mondo dovrà vedersela col numero due Daniil Medvedev, che in semifinale ha avuto la meglio sul tedesco Alexander Zverev, quarta forza del seeding e oro olimpico, con il punteggio di 6-2 6-2.

La sfida andrà in scena domenica alle ore 15. Per il serbo sarà l’occasione di vendicarsi del russo, che non gli ha permesso di vincere il 21esimo Slam (e superare così Federer e Nadal) e di realizzare il Grande Slam (ovvero trionfare in tutti e quattro i grandi tornei in stagione).

