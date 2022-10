Parigi-Bercy, subito eliminato Sinner: alle ATP Finals non ci saranno italiani

31-10-2022 17:41

Sorpresa all’ATP Parigi-Bercy, con Jannik Sinner che è stato eliminato subito al primo turno. Termina così nel peggiore dei modi la stagione ATP del campioncino azzurro, che ha conquistato appena 5 giochi contro lo svizzero Marc Andrea Huesler, n° 62 del ranking e proveniente dalle qualificazioni, che si impone con i parziali di 6-3, 6-2 in poco più di un’ora di gioco.

Statistiche impietose per Sinner, complice anche un problema fisico durante il match: l’altoatesino ha infatti lamentato un problema alla mano destra ed è stato costretto a chiamare l’intervento del fisioterapista. Per la prima volta nella sua giovane carriera, il 21enne viene eliminato al primo tlurno di un 1000 (era 10-0 in precedenza). Sinner deve anche dire addio alle speranze di poter conquistare il posto di riserva alle ATP Finals: adesso è ufficiale, non ci saranno italiani a Torino.