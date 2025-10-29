Sinner batte Bergs, attende Cerundolo e sfida Alcaraz: ora Carlos teme per la numero 1 e Bertolucci s'esalta

Comincia bene l'avventura di Jannik a Parigi: dopo il belga c'è l'argentino (giovedì alle 19). La soddisfazione dell'azzurro - "Ho battuto bene" - e quella dell'ex capitano.

Parigi non è una città che gli porta particolarmente bene. Con Bercy Jannik Sinner non ha mai avuto un bel rapporto, anzi ha collezionato delusioni e amarezze in serie. Nell’estate 2024 nella capitale francese avrebbe dovuto giocare le Olimpiadi, prima che il caso Clostebol – pardon: la tonsillite – lo inducesse a starsene al caldo della Sardegna insieme alla fidanzata di allora, Anna Kalinskaya. Allo Chatrier, poi, la scorsa primavera ha perso una finale del Roland Garros che sembrava ormai vinta contro il rivale di sempre, Carlos Alcaraz. Figurarsi la soddisfazione del rosso di San Candido dopo la vittoria in scioltezza all’esordio a La Defense contro Zizou Bergs.

Parigi: Sinner in scioltezza su Bergs

Un successo praticamente mai in discussione, figlio delle ottime percentuali al servizio del fenomeno azzurro. Break immediato e condotta di gara autorevole nel primo set, chiuso sul punteggio di 6-4. Ancor più bruciante l’accelerazione nel secondo, chiuso sul risultato di 6-2. Una vittoria comoda, insomma, nonostante la generosità del belga, che si è guadagnato gli applausi del pubblico parigino. Vinta la prima delle cinque finali che attendono Sinner sulla strada dell’obiettivo diventato immediatamente concreto dopo il clamoroso flop di Carlos Alcaraz contro Cameron Norrie: il ritorno alla prima posizione del ranking.

Jannik risponde così alla domanda su Alcaraz

Molto sereno al termine del match il rosso di San Candido. “Questo campo è unico, in genere ci ho sempre un po’ sofferto, sono molto contento di questa prima partita, di come ho servito. Sono stato molto preciso”, le sue considerazioni. “Ho cominciato subito col break e questo mi ha dato fiducia. Alcaraz ko? Non ho giocato qui l’anno scorso e ci ho sempre faticato, per me è difficile fare paragoni a distanza di due anni. Non so se sia cambiato qualcosa, ma è un campo particolare, le palle sono grandi e lente e si fatica a trovare il ritmo giusto. Io ho risposto bene, i colpi iniziali sono molto importanti, qualsiasi sia la superficie. Domani avrò feedback migliori”.

Agli ottavi Sinner-Cerundolo, Bertolucci ottimista

L’appuntamento è fissato per le 19 di giovedì 30 ottobre, quando per Sinner ci sarà da fare i conti con l’argentino Francisco Cerundolo, giustiziere di Miomir Kecmanovic dopo una partita infinita: 7-5 1-6 7-6. Cinque i precedenti col sudamericano, che lo ha battuto due volte ma che è avversario insidioso soprattutto sulla terra rossa. Ottimista sulle possibilità di Sinner è Paolo Bertolucci, che ha commentato la partita su Sky. “Sinner sembra aver trovato la quadra in battuta e quando gira bene la prima, tutto diventa più facile. I numeri di Jannik in questo match sono molto confortanti. Bravo”.