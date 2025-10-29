Sinner fa felice un bambino e commuove Parigi, Davidovich Fokina reagisce al tifo becero: "Andate a nanna"

Le due facce del Masters 1000 francese: Jannik regala una racchetta a un giovanissimo fan, lo spagnolo batte il beniamino di casa Cazaux e si "vendica" del pubblico indisciplinato.

Le due facce di Parigi. Dalla commozione alla rabbia, dall’amore puro e spassionato per il tennis agli aspetti più beceri e insopportabili di questo magnifico sport. Dal paradiso all’inferno e ritorno, insomma, tutto in pochi minuti. Perché il Masters 1000 della capitale francese, l’ultimo della stagione in svolgimento nell’avveniristica arena de La Defense a Nanterre, ha regalato in successione due momenti cult, entrambi capaci di finire in prima pagina. La bella notizia, quella che apre il cuore, ha per protagonista – manco a dirlo – Jannik Sinner. Quella invece dall’aura sulfurea ha per protagonisti Alejandro Davidovich Fokina e i “tifosi” di un enfant du pays, il francese Arthur Cazaux.

Sinner fa felici i tifosi dopo il match con Bergs

Partiamo dalla news bella da raccontare, la felicità trasmessa da Sinner a un bambino attraverso un gesto da campione. Al termine del match vinto in due set contro Zizou Bergs, primo atto della campagna parigina del rosso di San Candido che dovrebbe concludersi – secondo i piani – con la riconquista della posizione numero 1 nella classifica ATP, Jannik si è soffermato – come di consueto – a firmare autografi e a scattare foto coi fan. Quando ha visto un gruppetto di tifosi, uno dei quali con un piccolo tricolore italiano tra le mani, non ci ha pensato due volte: ha fatto un piccolo, grande regalo a un giovanissimo supporter.

Parigi, il regalo di Jannik a un giovanissimo fan

Come testimoniato dal video condiviso sui canali ufficiali del Masters 1000 di Parigi, Sinner si è avvicinato alla balaustra e ha fatto dono della sua preziosa racchetta al bambino. “This is for you”, le parole di Jannik all’incredulo tifoso nel consegnargli il prezioso cimelio, con cui pochi minuti prima aveva guadagnato il passaggio del turno a spese del tennista belga. Incontenibile la felicità del piccolo fan, che di sicuro porterà sempre con sé il ricordo dell’inimmaginabile dono da parte del numero 2 della classifica ATP. O forse numero 1: dipenderà dai risultati ottenuti nei prossimi quattro incontri.

Davidovich Fokina batte Cazaux e stuzzica il pubblico

Da un gesto “puro” come quello di Sinner a una mossa da “vilain” autentico. Subito dopo la conclusione del match contro Arthur Cazaux, giocata sul campo numero 1 e contraddistinta da un tifo “da Davis” a favore del francese, Alejandro Davidovich Fokina non ci ha più visto. Già al primo turno aveva dovuto fare i conti con le bacchettate e i fischi dei “tifosi” di un altro francese, Valentin Royer. Dopo il 7-6 6-4 su Cazaux, la reazione incontrollata: “Andate a nanna”, l’invito rivolto a chi fino a pochi istanti prima lo fischiava e lo contestava. Anche dopo la stretta di mano con Cazaux, Davidovich Fokina ha continuato ad aizzare il pubblico. Chissà che ambientino troverà nel prossimo incontro, in cui sfiderà Sascha Zverev.