Parigini-Kean. L'Under 21 torna a vincere

L’Under 21 si rialza dopo il ko contro il Belgio e torna alla vittoria grazie al 2-0 sulla Tunisia a Vicenza.

Gli Azzurrini di Gigi Di Biagio iniziano molto bene la gara, come hanno fatto contro i belgi, chiudendo nella propria metà campo gli avversari, che mettono sul terreno di gioco molta grinta nonostante sia solo un’amichevole.

A decidere l’incontro sono le reti di Vittorio Parigini al 34esimo, che si fa trovare pronto su un cross dalla destra di Calabria e batte il portiere con un preciso colpo di testa, e di Kean, al primo gol con la maglia della Nazionale, su calcio di rigore, fischiato per una trattenuta in area sugli sviluppi da calcio d’angolo.

Secondo tempo che vede l’Italia abbassare i ritmi rischiando in qualche occasione, ma Audero non deve impegnarsi in parate difficili. Per Di Biagio la ripresa è stata terreno di esperimenti, visto il passaggio dal 4-3-3 al 4-4-2 con l’ingresso di Vido, Bonazzoli e Favilli.

SPORTAL.IT | 15-10-2018 20:45