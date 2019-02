Paris fa il capolavoro: oro fantastico ai Mondiali

Altra medaglia per lo squadrone azzurro ai Mondiali di sci ad Aare, e questa volta è del metallo più pregiato. Dominik Paris ha conquistato l’oro in SuperG: l’altoatesino ha confermato i pronostici che lo davano tra i favoriti e ha centrato la sua seconda medaglia in carriera nella rassegna iridata dopo l’argento in discesa di Schladming 2013.

L’atleta di Merano ha chiuso in 1’24”20, di 9 centesimi più veloce dell’austriaco Kriechmayr e del francese Clarey, argento a pari merito. Ai piedi del podio c’è Innerhofer, quarto a 35 centesimi da Paris dopo aver pagato caro un errore. Bene anche Mattia Casse, settimo a 50 centesimi, mentre hanno fortemente deluso i norvergesi: Sejersted è solo ottavo, Svindal sedicesimo.

Paris, sceso con il pettorale numero 3, ha commentato così la sua prova: “E’ stato molto difficile. Con questa visibilità, con queste onde è stata una guerra: si vedeva zero per terra con questa luce piatta. In qualche modo sono riuscito a mollare comunque. Si vede che tutti fanno fatica”. E infatti un altro grande favorito, l’austriaco Mathias Mayer, è stato costretto al ritiro dopo aver saltato una porta.

Lo splendido oro di Paris va aggiungersi all’argento di Sofia Goggia nel Super G femminile di martedì. “Sono troppo felice – ha gioito l’azzurra -. Ho avuto troppo rispetto nella parte alta, ma c’è da dire che c’era vento e magari non è stato così per tutte. Poi da metà in giù ho dato tutto, è stata una gioia immensa essere su questa pista e in questa gara oggi”.

“È la mia terza medaglia in tre anni, in tre discipline diverse. Ai Mondiali ne manca ancora uno di colore. Pensavo di potermi giocare le mie carte, visto come era andato a Garmisch. Solo che non si sa mai ai Mondiali cosa può succedere”.

SPORTAL.IT | 06-02-2019 14:05