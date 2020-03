Parla l'amico premier juventino: Europa fai come Milan di Sacchi

Ci sono Ferrara e Vieri, Camoranesi e Veltroni: non sono gli studi di Mediaset ma sia pur in versione virtuale su Instagram va in onda egualmente Tiki Taka (ribattezzato Tiki Casa), il talk show sportivo condotto da Pierluigi Pardo. Puntata diversa, però, perché si parla poco di mercato, di ricordi e di aneddoti calcistici, e tanto dell’emergenza quotidiana per la pandemìa del Corona Virus. Ospite speciale è stato infatti Edi Rama, il premier albanese che ha deciso di inviare in Italia l’esercito bianco’ di 30 medici e infermieri.

No al catenaccio

Ricorre a metafore calcistiche Rama nel parlare di come combattere il Corona Virus: “Siamo in una guerra mondiale contro il coronavirus. Non si può vincere solo giocando in difesa, con il catenaccio. Qui ci vuole un’Europa che faccia come il Milan di Sacchi. Gli Stati campioni si mettano a disposizione della squadra”.

L’accoglienza in Albania

“Mi ricordo gli sbarchi in Puglia negli anni ’90”, rivela Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. “Con mio padre andammo a fare la spesa e portammo generi alimentari al porto di Brindisi. Provai un dolore fortissimo. Credo che l’Albania ricordi la nostra accoglienza…”.

Forza azzurri

Ex giocatore di basket, Edi Rama ha l’Italia nel cuore. Nel suo paese si tifava per gli azzurri. “Eravamo chiusi in un bunker, la sola finestra erano le partite di calcio della Nazionale italiana”.

La fede juventina

Lapo Elkann si è esaltato davanti alle sue foto con le giacche della Juve: “Adesso mi è tutto più chiaro perché l’Albania è guidata da un grande Uomo”. L’ex sindaco di Tirana rivela a Pardo che le sue simpatie bianconere risalgono al tempo di Dino Zoff la cui foto campeggiava sopra il suo letto. “Prima di spegnere la luce lo guardavo”. “Ho avuto una debolezza solo quando è arrivato Mourinho all’Inter. Ho gioito per i suoi successi. Tutti hanno i loro peccati…”

SPORTEVAI | 31-03-2020 10:53