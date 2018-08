Parla Vizeu, Zico è uno dei miei idoli

(ANSA) – UDINE, 22 AGO – “Zico è uno dei miei idoli, non solo perché ha giocato come me nel Flamengo e nell’Udinese. E’ una persona che nella mia vita ha un ruolo molto importante e a Rio mi è stato molto vicino. Mi ha dato consigli utilissimi e mi ha chiesto di farne tesoro. Continuiamo a tenerci in contatto, anche su Instagram. Lo ringrazio e lo saluto con grande affetto”. Felipe Vizeu, attaccante brasiliano, 21 anni, ex Flamengo, arrivato a Udine con il mercato estivo, ha raccolto così virtualmente il testimone del campione del passato bianconero, rimasto sempre nel cuore dei tifosi dell’Udinese. Lo ha fatto oggi in occasione della sua presentazione. “Sono felice di essere in una grande squadra del calcio italiano”, ha affermato il giocatore che nel Flamengo giocava come “centravanti d’area, ma ho fatto anche il secondo attaccante e il laterale, ho giocato in tutte le posizioni”, ispirandosi a “Ronaldo e Adriano”. “Sono pronto a dare il mio aiuto alla squadra, indipendentemente da chi gioca. Seguirò i consigli dell’allenatore”.

