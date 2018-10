Parma: a Bergamo senza un big

“Recuperiamo Gervinho, ma non avremo a disposizione Inglese”.

Queste le novità di formazione per il Parma di Roberto D’Aversa, che dovrà fare a meno del proprio centravanti per un problema alla schiena. “Gervinho era già disponibile per settimana scorsa ma non abbiamo voluto rischiare – ha dichiarato il tecnico – Domani partirà dal 1’: vedremo se avrà nelle gambe tutta la partita”.

Durante la conferenza stampa, D’Aversa ha analizzato nel dettaglio la squadra di Giampiero Gasperini: “Quello di domani sarà un match da affrontare con massimo rispetto perché la loro classifica non rispecchia le prestazioni e tutto il loro potenziale. Probabilmente hanno pagato l’eliminazione in Europa League, ma sono in ripresa e sarà una gara difficile”.

SPORTAL.IT | 26-10-2018 15:55