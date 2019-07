Parma, a centrocampo un arrivo, un rinnovo e un mistero

Il Parma si conferma una delle società più attive del momento sul mercato. Dopo i ritorni di Sepe e Grassi e dopo gli annunci di Laurini e Karamoh, è ufficiale anche l’arrivo in prestito con obbligo di riscatto di Hernani Azevedo Jùnior, centrocampista classe ’94 dello Zenit, che ha firmato un contratto fino al 2023.

Sempre a centrocampo resta in maglia crociata Antonino Barillà, che ha prolungato fino al 2022. Il prossimo innesto nel reparto dovrebbe essere un giovane, individuato in Dejan Kulusevski, talento della Svezia Under 21 e dell’Atalanta Primavera fresca vincitrice dello scudetto.

Kulusevski è però nel mirino anche del Cagliari, che avrebbe la preferenza del giocatore rispetto al Parma. Imminente un incontro tra l’entourage del giocatore e i dirigenti rossoblù. Gli emiliani restano in attesa.



SPORTAL.IT | 12-07-2019 23:51