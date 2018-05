Parma, addio in lacrime per Lucarelli

Davanti ai suoi tifosi, festanti per il ritorno in Serie A, Alessandro Lucarelli ha dato l'addio al Parma (da giocatore, visto che resterà in società con un altro ruolo: "A La Spezia sono corso verso di voi per festeggiare un traguardo storico. Ora vi devo chiedere un favore: correte voi verso di me. Statemi vicino. Abbracciatemi. Accompagnatemi in questa nuova vita", le sue parole.

L'ormai ex capitano ha aggiunto: "E' dura ragazzi. Ho pensato a lungo in questi giorni. Ho abbracciato Parma per 10 lunghi anni dando tutto me stesso e forse anche qualcosa di più. Ora che siamo tornati in Serie A, il mio e il vostro obiettivo è stato raggiunto". Il Parma ha deciso di ritirare la maglia numero 6.

SPORTAL.IT | 28-05-2018 08:15