Il Parma si è messo in pole position per Gianluca Caprari. Secondo quanto riporta Sky, i gialloblu nella notte hanno raggiunto un accordo di massima per l'attaccante della Sampdoria.

L'affondo decisivo del ds Faggiano dovrebbe arrivare nella giornata di oggi: spiazzati Spal e Sassuolo che erano sulle tracce del giocatore.

SPORTAL.IT | 30-01-2020 11:06