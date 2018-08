Parma, altri tre acquisti in arrivo

Il centrocampista, l’attaccante. E forse anche il difensore. La clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Pisa sembra aver messo le ali al mercato del Parma. In un giorno solo allora ecco le ufficializzazione dei prestiti dal Napoli di Alberto Grassi e di Roberto Inglese, quest’ultimo con diritto di riscatto a favore degli emiliani e controriscatto per la società del presidente De Laurentiis. Non finisce però qui, perché il ds Faggiano ha già annunciato di voler mettere a disposizione di D’Aversa un’altra punta: “Matri, Destro, Lapadula o Kean? I nomi sono questi, ma anche altri: potremmo prendere ancora due attaccanti, uno dei quali magari giovane” ha detto Faggiano a ‘Parmalive.com’.

Attenzione anche a possibili movimenti in difesa, reparto condizionato dalle assenze in Coppa contro il Pisa: il Genoa ha infatti proposto il prestito del marocchino Jawad El Yamiq, classe ’92, nel giro della nazionale, ma non convocato per il Mondiale, in campo solo in quattro occasioni lo scorso anno con i rossoblù, che lo acquistarono a gennaio.

In uscita nello stesso reparto c’è invece Valerio Di Cesare, che non rientra nei piani di allenatore e società e che interessa al Livorno, ma il centrale romano è per il momento scettico sul trasferimento.

SPORTAL.IT | 14-08-2018 21:20