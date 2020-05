Parma, anche Faggiano contro la quarantena di squadra

"Se un giocatore si ammala di Covid-19, deve essere solo lui ad andare in quarantena per 20 giorni, come in Inghilterra, se deve andare tutta la squadra, vuol dire che non si può più giocare". Così il ds del Parma Daniele Faggiano intervenuto a Radio Punto Nuovo.

"La mia società è pronta. Siamo stati forse troppo bravi a rispettare il protocollo, pur non essendo d'accordo al 100%. Non è un protocollo facile, solo che noi forse siamo stati più pronti".

SPORTAL.IT | 15-05-2020 16:26