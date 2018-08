Parma: annullata la penalizzazione

E' stata ufficialmente annullata la penalizzazione del Parma.

Ecco il comunicato ufficiale: "Roma, 9 agosto 2018 – La Corte Federale d'Appello – Sezioni Riunite presieduta da Sergio Santoro ha accolto parzialmente i ricorsi del calciatore Emanuele Calaiò e del Parma Calcio. Per Calaiò squalifica ridotta sino al 31/12/2018 e un'ammenda di €30.000,00; tolta la penalizzazione al Parma, che dovrà pagare un'ammenda di €20.000,00. Respinto infine il ricorso del Palermo. In riferimento al ricorso del Cesena e della Virtus Entella, la Corte Federale ha rimesso gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per trattazione della controversia".

SPORTAL.IT | 09-08-2018 19:50