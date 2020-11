Parma: Brunetta vale gli ottavi di Coppa Italia

Il Parma ha battuto per 2-1 il Cosenza nella partita del Tardini valevole per il quarto turno di Coppa Italia. Gli uomini di Liverani si sono imposti con una doppietta di Brunetta nel primo tempo: al 15′ l’argentino porta avanti i gialloblu in mischia, al 40′ gli ospiti pareggiano con Corsi, ma un minuto dopo Brunetta riporta avanti i padroni di casa su assist di Busi.

In programma nel tardo pomeriggio Bologna-Spezia, Cagliari-Verona e Udinese-Fiorentina. Niente Empoli-Brescia, causa Covid nelle Rondinelle: i toscani si qualificano a tavolino al turno successivo.

OMNISPORT | 25-11-2020 16:55