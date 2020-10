Parma: buone notizie da Bruno Alves, mistero Inglese

L’incubo Covid-19 allenta la propria morsa sul Parma. Pian piano, a Collecchio si inizia a respirare un’atmosfera di appagante normalità. Altri due elementi della rosa di Fabio Liverani sono infatti guariti dal virus: Bruno Alves e Yordan Osorio.

Questo il bollettino giornaliero pubblicato dal club crociato sul proprio sito ufficiale: “Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati scesi in campo ieri contro il Pescara hanno svolto un lavoro defaticante. Il resto del gruppo, invece, ha svolto un’attivazione tecnica seguita da un lavoro tattico. L’allenamento è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo. Bruno Alves e Yordan Osorio hanno lavorato con i compagni. Lavoro differenziato e terapie per Maxime Busi, Vincent Laurini e Valentin Mihaila. I crociati torneranno in campo domani per una seduta pomeridiana a porte chiuse”.

Sia Osorio che Bruno Alves tornano dunque a disposizione di Liverani, che ora deciderà quando e come impiegarli nel corso delle prossime partite. Anche se è difficile ipotizzare un loro ritorno in campo già per la prossima sfida, in programma tra soli due giorni in casa dell’Inter.

Si infittisce invece il mistero riguardante Roberto Inglese, non convocato per la sfida di Coppa Italia contro il Pescara. Prima del match con gli abruzzesi, il club ducale aveva annunciato che i tamponi effettuati ieri avevano rivelato la “ripositivizzazione in un soggetto asintomatico”.

OMNISPORT | 29-10-2020 17:13