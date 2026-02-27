Parma-Cagliari, il metro arbitrale fa infuriare i tifosi del Milan: Caprile tutelato, Maignan no

Polemiche a non finire dopo il primo tempo della gara del Tardini, con i tifosi del Diavolo a contestare un diverso metro di giudizio sui famigerati blocchi sul portiere del Parma fatali per i rossoneri

Il primo tempo di Parma-Cagliari sta facendo letteralmente infuriare i tifosi del Milan. Il motivo è da ricercare nei ripetuti falli in attacco fischiati ai padroni di casa da Massimi per i blocchi su Caprile in occasione dei calci d’angolo per i ducali. Una situazione identica a quella che ha punito i rossoneri di Allegri giusto domenica scorsa, con il gol di Troilo convalidato dal VAR.

Blocchi sotto la lente

Stanno facendo discutere i social (e non poco) le decisioni dell’arbitro Massimi in Parma-Cagliari, anticipo della 27a giornata di campionato. Parliamo, ovviamente, del diverso metro di giudizio applicato sul famigerato blocco al portiere messo in atto dai ducali in occasione dei corner. Situazione che nel weekend scorso ha visto il Milan vedersi convalidare il gol di Troilo dopo l’intervento del VAR, nonostante Piccinini in campo avesse deciso di annullare la rete proprio per l’ostruzione di Valenti su Maignan.

Massimi fischia tutti i blocchi su Caprile

Come era facile prevedere dopo lo strascico di polemiche seguite a Milan-Parma, il ritorno in campo dell’undici di Cuesta è oggetto di attenta revisione da parte dei tifosi rossoneri sui social. Nel primo tempo della sfida del Tardini contro il Cagliari, i ducali vanno dalla bandierina quattro volte mettendo puntualmente un uomo in blocco su Caprile. Massimi presta particolare attenzione alla situazione e, altrettanto puntualmente, la punisce fischiando sempre fallo in attacco.

Gol di Troilo regolare per l’AIA

Una decisione corretta, come confermato anche da Marelli durante il racconto della gara su DAZN, ma che sbugiarda quando ribadito dal componente Can Dino Tommasi nel corso dell’appuntamento settimanale con OpenVAR. Analizzando l’episodio di San Siro, infatti, l’ex arbitro aveva legittimato la decisione di Camplone e Pairetto di chiamare Piccinini all’ofr: “Valenti è completamente fermo, non fa alcun movimento verso il portiere del Milan, non ne ostruisce l’uscita e ha diritto di posizionarsi lì. L’on field review è corretta, non c’è fallo“.

La rabbia dei tifosi del Milan

Ed è proprio su questo punto che sui social i tifosi del Diavolo gridano alla disparità di trattamento. “Incredibile a Parma: l’arbitro Massimi fischia fallo contro su calcio d’angolo perché un attaccante del Parma si mette davanti al portiere del Cagliari senza toccarlo. Proprio come a San Siro con Maignan. Lo aveva fatto Piccinini ma Pairetto gli fece cambiare idea. E Rocchi?“, si legge.

E ancora: “Fischiato fallo contro il Parma a Valeri per l’identico fallo su Maignan, incredibile!“, commenta un altro supporter rossonero e poi, “Oggi la stessa azione di Milan Parma è in Parma Cagliari sempre fonte di richiamo preventivo a Valente cui viene poi sempre fischiato fallo. OpenVar aveva sostenuto regolarità dell’azione! Si conferma che esiste un regolamento solo x il Milan. Aia oltre l’incredibile”.