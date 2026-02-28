Parma-Cagliari, moviola: i 60 secondi di Folorunsho e tutti i cartellini rimasti in tasca

La prova dell’arbitro Massimi al Tardini nell’anticipo di serie A analizzata al microscopio, il fischietto molisano ha ammonito 6 giocatori

Non ha convinto del tutto la prova dell’arbitro Massimi di Termoli che non ha mantenuto lo stesso metro di giudizio per tutta la partita: mancano diversi cartellini, vediamo cosa è successo.

Parma-Cagliari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. . Al 15′ resta a terra Valenti dopo che Kılıçsoy protegge il pallone allargando il braccio, c’è un minimo contatto sul collo del difensore, ma nessuna infrazione. Primo giallo al 21′, è per Juan Rodriguez che frena fallosamente la ripartenza di Keita. . Al 24′ l’arbitro ingaggia un duello con Valenti, richiamando il difensore prima di un angolo a favore per contestargli il blocco su Caprile davanti alla porta. Massimi fischia fallo sul portiere dopo la battuta dalla bandierina e non sarà l’unica volta nel corso della gara. Ammonito al 40′ Dossena per proteste. Al 42′ Esposito prova a liberarsi e calciare, ma sente un contatto e va giù in area ma secondo l’arbitro si lascia cadere.

Dubbi sul silenzio del Var

C’è un check del VAR ma non c’è assolutamente nulla e si gioca. Da rivedere anche l’intervento di Adopo su Pellegrino, che però arbitro e VAR non hanno valutato come fallo tale da concedere un calcio di rigore in favore del Parma.Al 55′ ammonito Pellgrino che colpisce al volto Rodriguez.

Al 61′ entra Folorunsho che prende il posto di Kiliçsoy e dopo un minuto appena segna con con un’incredibile conclusione dalla fascia laterale di destra, su assist di Esposito.

Le sviste di Massimi

Al 63′ il giallo per Valenti per proteste, ad inizio azione, era finito a terra Strefezza, proteste del difensore del Parma, ma giallo e niente intervento del VAR. Al 65′ ammonito Sulemana che stende da ditero Nicolussi Caviglia. Al 67′ errore grossolano di Massimi quando Liteta colpisce con uno step on foot ad altezza della caviglia Bernabé, mancano sia la punizione che l’ammonizione. Liteta che viene graziato nuovamente sia al 79′ che all’81’. Al 94′ giallo a Obert che perde tempo. Dopo 6′ di recupero finisce 1-1.

Chi è l’arbitro Massimi

Dopo 7 partite dirette nelle prime 15 giornate di Serie A di due anni fa, Luca Massimi, la scelta per Parma-Cagliari, era stato sospeso nel dicembre del 2023 dal designatore Gianluca Rocchi. Il fischietto di Termoli pagò le diverse decisioni sbagliate nella sfida del 10 dicembre tra Frosinone e Torino, terminata 0-0. Dopo 5 partite arbitrate in Serie B, l’AIA lo riammise in A ma Rocchi lo ha sempre utilizzato poco, preferendo designarlo in B. Ultima uscita in Catanzaro-Pescara, è stata la prima in A in questa stagione.

I precedenti di Massimi con Parma e Cagliari

Due i precedenti tra Massimi e il Cagliari, entrambi in Serie A (una sconfitta e un pari), erano invece sette gli incroci col Parma, di cui solo uno in Serie A (ko degli emiliani a Verona nel 20/21): lo score per i gialloblù è di cinque vittorie e due sconfitte, tra massima serie, Serie B e Serie C (stagione 2016/2017).

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Preti e Barone con Collu IV uomo, Giua al Var e Mazzoleni all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito 6 giocatori: Juan Rodriguez, Dossena, Pellegrino, Valenti, Sulemana, Obert