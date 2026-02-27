Parma-Cagliari: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Parma–Cagliari apre la 27ª giornata della Serie A 2025-26: si gioca venerdì 27 febbraio 2026 alle 20.45 allo Stadio Ennio Tardini di Parma. I ducali sono 12° con 32 punti (8 vittorie, 8 pareggi, 10 sconfitte; 19 gol fatti, 31 subiti), i sardi 13° a quota 29 (7 vittorie, 8 pareggi, 11 sconfitte; 28 gol segnati, 35 incassati). È uno scontro salvezza ad alta tensione: i gialloblù arrivano lanciatissimi, i rossoblù cercano continuità fuori casa e punti pesanti per la classifica.
- Probabili formazioni di Parma-Cagliari
- Gli indisponibili di Parma-Cagliari
- Le ultime partite giocate
- L’arbitro di Parma-Cagliari
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Parma e Cagliari
Probabili formazioni di Parma-Cagliari
Il Parma dovrebbe confermarsi con il 3-5-2: tra i pali potrebbe toccare a Corvi, linea a tre con Delprato, Troilo e Valenti. Sulle corsie Britschgi e Valeri, in mezzo regia a Keita con Bernabé e Ordoñez mezzali. Davanti, coppia composta da Pellegrino e Strefezza. Assenze pesanti come Almqvist e Frigan, con Ndiaye out e Suzuki in dubbio, potrebbero limare le rotazioni. Il Cagliari si orienterebbe sul 4-4-2: Caprile in porta; dietro, con Mina squalificato, spazio a Zé Pedro, Zappa, Dossena, Obert. In mediana Palestra a destra, Adopo e Sulemana al centro, Idrissi a sinistra; in avanti Kılıçsoy con Esposito. Restano ai box profili importanti come Belotti e Felici; da valutare Deiola, Mazzitelli e Gaetano. In caso di necessità, opzione cambi di modulo nel secondo tempo.
- Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordoñez, Valeri; Pellegrino, Strefezza.
- Cagliari (4-4-2): Caprile; Zé Pedro, Zappa, Dossena, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Kılıçsoy, Esposito.
Gli indisponibili di Parma-Cagliari
Capitolo assenze cruciale su entrambi i fronti. Il Parma perde qualità sugli esterni e in avanti, ma ha trovato equilibrio con la cerniera difensiva. Nel Cagliari pesa la squalifica di Mina e il lungo stop di Belotti, mentre gli acciacchi a centrocampo potrebbero ridurre le alternative in costruzione. Attese scelte pragmatiche dalla panchina.
- Parma – Infortunati: Almqvist (infortunio al bicipite femorale), Suzuki (frattura al dito), Ndiaye (infortunio all’inguine), Frigan (rottura del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.
- Cagliari – Infortunati: Belotti (rottura del legamento crociato anteriore), Deiola (lesione alla coscia), Mazzitelli (problema al polpaccio), Gaetano (infortunio all’inguine), Felici (rottura del legamento crociato anteriore), Borrelli (lesione alla coscia). Squalificati: Mina (squalifica per rosso).
Le ultime partite giocate
Parma in volo: tre vittorie di fila e solidità ritrovata, con colpi esterni pesanti. Il Cagliari alterna exploit e passaggi a vuoto: due successi convincenti, poi una striscia senza reti che ha frenato la rincorsa. Sfida aperta tra inerzia positiva e bisogno di punti.
|Parma
|ko
|ko
|ok
|ok
|ok
|Cagliari
|ok
|ok
|ko
|ko
|x
- Parma: Atalanta-Parma 4-0; Parma-Juventus 1-4; Bologna-Parma 0-1; Parma-Verona 2-1; Milan-Parma 0-1.
- Cagliari: Fiorentina-Cagliari 1-2; Cagliari-Verona 4-0; Roma-Cagliari 2-0; Cagliari-Lecce 0-2; Cagliari-Lazio 0-0.
L’arbitro di Parma-Cagliari
Arbitra Massimi (Luca, Termoli). Assistenti Preti – Barone, IV Collu, VAR Giua, AVAR Mazzoleni. Designazione di esperienza per una gara dal forte peso specifico in chiave salvezza.
Informazioni interessanti sul match
La sfida tra Parma e Cagliari intreccia strisce e precedenti: i sardi arrivano con una tradizione favorevole recente contro i ducali, spesso a segno con continuità. Dall’altra parte, il Parma ha rialzato la testa, spinto da una difesa tornata ermetica e da un attacco pratico che capitalizza. Al Tardini i gialloblù inseguono il bis casalingo, mentre i rossoblù vogliono interrompere il digiuno di reti. Spiccano i duelli in area tra Pellegrino, decisivo per i punti portati, e la retroguardia ospite; attenzione anche al talento di Kılıçsoy, giovanissimo ma incisivo. Sul piano disciplinare, il confronto tra l’ordine dei ducali e l’agonismo dei sardi potrebbe indirizzare ritmo e possesso. Numeri alla mano, la gara promette equilibrio, ripartenze e palle inattive pesanti.
- Il Cagliari è imbattuto da otto confronti contro il Parma in Serie A (6V, 2N); ultimo successo gialloblù nel 2018.
- I rossoblù hanno vinto le ultime quattro sfide contro i ducali, sempre con almeno due gol segnati (11 reti totali).
- Il Cagliari non perde da tre trasferte al Tardini (2V, 1N) e punta a estendere la serie.
- Il Parma arriva da tre vittorie di fila in campionato, come non accadeva dal 2014.
- Dopo il 2-1 all’Hellas, i ducali inseguono due successi interni consecutivi per la prima volta dal 2020.
- Nove clean sheet per il Parma finora: ritmo da annata d’alto profilo rispetto alle ultime stagioni in A.
- Il Cagliari non ha segnato nelle ultime tre di campionato: mira a sbloccarsi al Tardini.
- Disciplina: solo il Milan ha commesso meno falli del Parma; il Cagliari è sul podio per falli complessivi.
- Pellegrino ha portato 11 punti coi suoi gol: impatto da leader offensivo.
- Kılıçsoy è il più giovane a quota 4 reti tra i pari marcatori, con grande efficienza al tiro.
Le statistiche stagionali di Parma e Cagliari
Numeri a confronto: possesso simile (Parma 44.2%, Cagliari 45.8%), ma i rossoblù hanno segnato di più (28 a 19). Difese vicine (31 gol subiti Parma, 35 Cagliari), con i ducali avanti nei clean sheet (9 a 6). Precisione al tiro migliore per gli isolani (43.88% vs 38.38%), ma meno disciplina: più falli e più gialli (58 contro 43). PPDA: 14.0 Parma, 15.5 Cagliari, indice di pressing paragonabile.
Focus giocatori: nel Parma capocannoniere Pellegrino (7), migliori assist Nicolussi Caviglia (3). Più ammonizioni Circati (5), più espulsioni Troilo (2). Tra i pali, Corvi 5 clean sheet (squadra a 9 complessivi). Nel Cagliari guida marcatori Kılıçsoy (4), assistman Esposito e Palestra (4). Più gialli Obert (7), un rosso per Mina. In porta, Caprile a quota 6 clean sheet.
|Parma
|Cagliari
|Partite giocate
|26
|26
|Vittorie
|8
|7
|Pareggi
|8
|8
|Sconfitte
|10
|11
|Gol segnati
|19
|28
|Gol subiti
|31
|35
|Tiri in porta
|76
|86
|Precisione tiro (%)
|38.38
|43.88
|Possesso palla (%)
|44.2
|45.8
|Clean sheet
|9
|6
|Cartellini gialli
|43
|58
|Cartellini rossi
|4
|1
|PPDA
|14.0
|15.5
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Parma-Cagliari?
-
Venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Parma-Cagliari?
-
Allo Stadio Ennio Tardini di Parma.
- Chi è l’arbitro di Parma-Cagliari?
-
Luca Massimi. Assistenti: Preti–Barone; IV: Collu; VAR: Giua; AVAR: Mazzoleni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.