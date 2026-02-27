Parma-Cagliari: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Parma-Cagliari di Serie A 2025-26, 27a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Parma–Cagliari apre la 27ª giornata della Serie A 2025-26: si gioca venerdì 27 febbraio 2026 alle 20.45 allo Stadio Ennio Tardini di Parma. I ducali sono 12° con 32 punti (8 vittorie, 8 pareggi, 10 sconfitte; 19 gol fatti, 31 subiti), i sardi 13° a quota 29 (7 vittorie, 8 pareggi, 11 sconfitte; 28 gol segnati, 35 incassati). È uno scontro salvezza ad alta tensione: i gialloblù arrivano lanciatissimi, i rossoblù cercano continuità fuori casa e punti pesanti per la classifica.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Parma-Cagliari

Il Parma dovrebbe confermarsi con il 3-5-2: tra i pali potrebbe toccare a Corvi, linea a tre con Delprato, Troilo e Valenti. Sulle corsie Britschgi e Valeri, in mezzo regia a Keita con Bernabé e Ordoñez mezzali. Davanti, coppia composta da Pellegrino e Strefezza. Assenze pesanti come Almqvist e Frigan, con Ndiaye out e Suzuki in dubbio, potrebbero limare le rotazioni. Il Cagliari si orienterebbe sul 4-4-2: Caprile in porta; dietro, con Mina squalificato, spazio a Zé Pedro, Zappa, Dossena, Obert. In mediana Palestra a destra, Adopo e Sulemana al centro, Idrissi a sinistra; in avanti Kılıçsoy con Esposito. Restano ai box profili importanti come Belotti e Felici; da valutare Deiola, Mazzitelli e Gaetano. In caso di necessità, opzione cambi di modulo nel secondo tempo.

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordoñez, Valeri; Pellegrino, Strefezza.

V:Sport

Cagliari (4-4-2): Caprile; Zé Pedro, Zappa, Dossena, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Kılıçsoy, Esposito.

V:Sport

Gli indisponibili di Parma-Cagliari

Capitolo assenze cruciale su entrambi i fronti. Il Parma perde qualità sugli esterni e in avanti, ma ha trovato equilibrio con la cerniera difensiva. Nel Cagliari pesa la squalifica di Mina e il lungo stop di Belotti, mentre gli acciacchi a centrocampo potrebbero ridurre le alternative in costruzione. Attese scelte pragmatiche dalla panchina.

Parma – Infortunati: Almqvist (infortunio al bicipite femorale), Suzuki (frattura al dito), Ndiaye (infortunio all’inguine), Frigan (rottura del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio al bicipite femorale), (frattura al dito), (infortunio all’inguine), (rottura del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno. Cagliari – Infortunati: Belotti (rottura del legamento crociato anteriore), Deiola (lesione alla coscia), Mazzitelli (problema al polpaccio), Gaetano (infortunio all’inguine), Felici (rottura del legamento crociato anteriore), Borrelli (lesione alla coscia). Squalificati: Mina (squalifica per rosso).

Le ultime partite giocate

Parma in volo: tre vittorie di fila e solidità ritrovata, con colpi esterni pesanti. Il Cagliari alterna exploit e passaggi a vuoto: due successi convincenti, poi una striscia senza reti che ha frenato la rincorsa. Sfida aperta tra inerzia positiva e bisogno di punti.

Parma ko ko ok ok ok Cagliari ok ok ko ko x

Parma : Atalanta- Parma 4-0; Parma -Juventus 1-4; Bologna- Parma 0-1; Parma -Verona 2-1; Milan- Parma 0-1.

: Atalanta- 4-0; -Juventus 1-4; Bologna- 0-1; -Verona 2-1; Milan- 0-1. Cagliari: Fiorentina-Cagliari 1-2; Cagliari-Verona 4-0; Roma-Cagliari 2-0; Cagliari-Lecce 0-2; Cagliari-Lazio 0-0.

L’arbitro di Parma-Cagliari

Arbitra Massimi (Luca, Termoli). Assistenti Preti – Barone, IV Collu, VAR Giua, AVAR Mazzoleni. Designazione di esperienza per una gara dal forte peso specifico in chiave salvezza.

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Parma e Cagliari intreccia strisce e precedenti: i sardi arrivano con una tradizione favorevole recente contro i ducali, spesso a segno con continuità. Dall’altra parte, il Parma ha rialzato la testa, spinto da una difesa tornata ermetica e da un attacco pratico che capitalizza. Al Tardini i gialloblù inseguono il bis casalingo, mentre i rossoblù vogliono interrompere il digiuno di reti. Spiccano i duelli in area tra Pellegrino, decisivo per i punti portati, e la retroguardia ospite; attenzione anche al talento di Kılıçsoy, giovanissimo ma incisivo. Sul piano disciplinare, il confronto tra l’ordine dei ducali e l’agonismo dei sardi potrebbe indirizzare ritmo e possesso. Numeri alla mano, la gara promette equilibrio, ripartenze e palle inattive pesanti.

Il Cagliari è imbattuto da otto confronti contro il Parma in Serie A (6V, 2N); ultimo successo gialloblù nel 2018.

è imbattuto da otto confronti contro il in Serie A (6V, 2N); ultimo successo gialloblù nel 2018. I rossoblù hanno vinto le ultime quattro sfide contro i ducali, sempre con almeno due gol segnati (11 reti totali).

Il Cagliari non perde da tre trasferte al Tardini (2V, 1N) e punta a estendere la serie.

non perde da tre trasferte al (2V, 1N) e punta a estendere la serie. Il Parma arriva da tre vittorie di fila in campionato, come non accadeva dal 2014.

arriva da tre vittorie di fila in campionato, come non accadeva dal 2014. Dopo il 2-1 all’ Hellas , i ducali inseguono due successi interni consecutivi per la prima volta dal 2020.

, i ducali inseguono due successi interni consecutivi per la prima volta dal 2020. Nove clean sheet per il Parma finora: ritmo da annata d’alto profilo rispetto alle ultime stagioni in A.

finora: ritmo da annata d’alto profilo rispetto alle ultime stagioni in A. Il Cagliari non ha segnato nelle ultime tre di campionato: mira a sbloccarsi al Tardini.

non ha segnato nelle ultime tre di campionato: mira a sbloccarsi al Tardini. Disciplina: solo il Milan ha commesso meno falli del Parma ; il Cagliari è sul podio per falli complessivi.

ha commesso meno falli del ; il è sul podio per falli complessivi. Pellegrino ha portato 11 punti coi suoi gol: impatto da leader offensivo.

ha portato 11 punti coi suoi gol: impatto da leader offensivo. Kılıçsoy è il più giovane a quota 4 reti tra i pari marcatori, con grande efficienza al tiro.

Le statistiche stagionali di Parma e Cagliari

Numeri a confronto: possesso simile (Parma 44.2%, Cagliari 45.8%), ma i rossoblù hanno segnato di più (28 a 19). Difese vicine (31 gol subiti Parma, 35 Cagliari), con i ducali avanti nei clean sheet (9 a 6). Precisione al tiro migliore per gli isolani (43.88% vs 38.38%), ma meno disciplina: più falli e più gialli (58 contro 43). PPDA: 14.0 Parma, 15.5 Cagliari, indice di pressing paragonabile.

Focus giocatori: nel Parma capocannoniere Pellegrino (7), migliori assist Nicolussi Caviglia (3). Più ammonizioni Circati (5), più espulsioni Troilo (2). Tra i pali, Corvi 5 clean sheet (squadra a 9 complessivi). Nel Cagliari guida marcatori Kılıçsoy (4), assistman Esposito e Palestra (4). Più gialli Obert (7), un rosso per Mina. In porta, Caprile a quota 6 clean sheet.

Parma Cagliari Partite giocate 26 26 Vittorie 8 7 Pareggi 8 8 Sconfitte 10 11 Gol segnati 19 28 Gol subiti 31 35 Tiri in porta 76 86 Precisione tiro (%) 38.38 43.88 Possesso palla (%) 44.2 45.8 Clean sheet 9 6 Cartellini gialli 43 58 Cartellini rossi 4 1 PPDA 14.0 15.5

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Parma-Cagliari? Venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Parma-Cagliari? Allo Stadio Ennio Tardini di Parma. Chi è l’arbitro di Parma-Cagliari? Luca Massimi. Assistenti: Preti–Barone; IV: Collu; VAR: Giua; AVAR: Mazzoleni.