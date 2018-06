Parma, Calaiò ad un bivio

Dopo la promozione sono importanti le operazioni in casa Parma, intenzionato ad assicurarsi la salvezza nella prossima stagione in Serie A.

Uno dei punti dai quali pare voglia ripartire la società emiliana è Emanuele Calaiò, puntando sulle sue doti carismatiche.

I contatti tra il suo entourage e la dirigenza gialloblu sono continui ma non si è ancora arrivati ad una soluzione.

Le strade per l'attaccante sembrano essere due: raccogliere l'eredità di Alessandro Lucarelli, sopratutto come figura di leader nello spogliatoio per i giovani, oppure accettare le lusinghe di tanti club di B pronti ad ingaggiarlo.

L'offerta del Parma è di rinnovo di un anno ancora, portando Calaiò a giocare fino a 38 anni.

SPORTAL.IT | 02-06-2018 16:05