Parma, campanello d'allarme per D'Aversa

Al termine della gara contro la Spal, D'Aversa ha analizzato la sconfitta: "Si è fatto veramente poco per portare a casa l'obiettivo. Si è vista la differenza di atteggiamento tra chi voleva vincere e chi invece no. Una giornata storta, una di quelle impartite che possono capitare in un anno. Le motivazioni poi le vedremo e le analizzeremo".

"Non si è fatto nulla. Non mi va di puntare il dito sul singolo. In generale la prova desta preoccupazione. Ognuno di noi deve fare un esame di coscienza e capire dove si è sbagliato, per non ripeterci più".

"Gli aspetti positivi uno li va sempre a ricercare, ma oggi si deve guardare una prestazione che non è stata fatta. Io sono il primo responsabile, non possiamo negare l'evidenza" ha concluso il tecnico.



SPORTAL.IT | 05-10-2019 17:43