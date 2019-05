Parma, Carra annuncia novità

L’eco della festa per la salvezza non si è ancora spenta, ma in casa Parma è già tempo di programmare il futuro.

Intervenuto a Radio Parma, il dg dei crociati Luca Carra ha anticipato che presto inizieranno i lavori in vista della prossima annata: “Era fondamentale raggiungere la salvezza quest’anno per terminare quel percorso di crescita fatto in questi quattro anni. Adesso abbiamo il tempo di programmare bene la prossima stagione. Fino ad ora abbiamo cambiato campionato ogni anno, da adesso si possono fare scelte a medio-lungo termine".

Poi, avanti con le dediche di rito: “Vorrei dedicare questa vittoria a tutti quelli che si sono impegnati e hanno faticato per ottenerla. Con un ringraziamento particolare a tutto lo stadio. Tutti sono stati determinanti, partendo dal pubblico che ha risposto come ci aspettavamo. È stata una salvezza voluta e conquistata da tutti".

"Il momento più bello? È difficile sceglierlo, ma riuscire a festeggiare davanti ai nostri tifosi senza aspettare gli altri risultati è stata una grande soddisfazione” ha aggiunto Carra.

