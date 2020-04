Parma, cavallo di ritorno per il dopo Kulusevski

Il Parma è stato una delle rivelazioni dei primi due terzi di stagione. I crociati sono in corsa per un posto in Europa League, obiettivo insperato a inizio stagione che i giocatori di D'Aversa proveranno a conquistare qualora il campionato dovesse riprendere.

La società pensa però anche al mercato, che sarà volto a stabilizzare il club nella parte medio alta della classifica. Il primo obiettivo sarà sostutuire Dejan Kuluseveski, già acquistato dalla Juventus, ma che a fine stagione sarebbe comunque tornato all'Atalanta per fine prestito. Intervistato da 'Sky Sport', il direttore sportivo Daniele Faggiano non ha escluso una soluzione a sorpresa per l'eredità dello svedese, quella di un grande ritorno: "Un ritorno di Giovinco? Vedremo. La certezza chiaramente non c'è ma potrebbe essere un'idea".

L'attaccante ex Juventus, classe '87, ha giocato nel Parma tra il 2010 e il 2012, prima di inventarsi una seconda parte di carriera piena di gol, successi e soddisfazioni tra la Mls con il Toronto e l'Arabia Saudita con l'Al-Hilal.

Faggiano ha parlato anche del futuro del tecnico Roberto D'Aversa: "Tengo molto al mister e spero che continui così. A noi fa piacere che il nostro allenatore vada sempre meglio, anche perché vuol dire che abbiamo fatto la scelta giusta. Arriva sempre per primo e va via per ultimo: questo dice tanto".

