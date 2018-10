Parma, c'è Daniele Faggiano da blindare

Il Parma, che da martedì è tornato a essere in prevalenza un club italiano, vuole tenersi stretto Daniele Faggiano.

Il direttore sportivo, che sta suscitando interesse in altre società, soprattutto grazie alle operazioni di mercato portate a termine da quando è entrato a fare parte dello staff ducale (e non sfugge ai più attenti il fattivo dialogo con un top club quale il Napoli), ha il contratto in scadenza a giugno 2019.

Il rinnovo potrebbe arrivare a breve: le parti sono vicine, la volontà di entrambe sembra quella di continuare insieme, c'è da mettere nero su bianco.

SPORTAL.IT | 24-10-2018 08:50