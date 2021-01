Parma, c'è l'intesa per Vazquez

Il Parma è sempre più vicino a Franco Vazquez, trequartista in uscita dal Siviglia dopo una prima parte di stagione vissuta ai margini. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il club ducale ha trovato l’intesa per l’ingaggio dell’italoargentino, in uscita dal club andaluso.

I crociati hanno offerto al Mudo, ex Palermo, un ingaggio fino al 2023: il club emiliano verserà nella casse della società spagnola un indennizzo tra i 500mila euro e il milione.

OMNISPORT | 21-01-2021 18:22