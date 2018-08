Parma, Ceravolo verso il ritorno in B

Potrebbero essere tre gli attaccanti in arrivo al Parma nelle ultime ore di mercato. Ufficializzato l’ingaggio di Inglese, in prestito dal Napoli, l’ex Chievo dovrebbe essere il centravanti titolare, ma il ds Faggiano vuole mettere delle alternative a disposizione di D’Aversa. Possibile quindi che a partire sia qualcuno dei reduci della promozione, come Fabio Ceravolo.

L’attaccante calabrese potrebbe veder sfumare la possibilità di giocare in A dopo averla ottenuta sul campo, come accaduto un anno fa a Benevento: proprio i giallorossi sono sulle tracce del giocatore, insieme alla Salernitana, a caccia di un profilo di primo piano per puntare ai playoff.



SPORTAL.IT | 14-08-2018 23:30