Parma-Como, moviola: Var e arbitro frenano i ducali, Morata e Paz a salve

La prova dell’arbitro patavino Daniele Chiffi al Tardini nel match dell’ottava giornata di serie A analizzata ai raggi X, un solo ammonito

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Daniele Chiffi, la scelta per Parma-Como, è nato a Padova il 14 dicembre 1984: ha iniziato ad arbitrare nel 2002 e dopo gli anni di gavetta nelle serie minori raggiunge la Lega Pro nel 2011. Fisico slanciato e forte personalità, lo sport ha sempre fatto parte della sua vita: da ragazzo ha praticato atletica, con una discreta carriera da mezzofondista, specializzato nei 400 e 800 metri. Per lavoro è un ingegnere gestionale. La prima direzione in Serie A di Daniele Chiffi risale all’11 maggio 2014: arbitra Sampdoria-Napoli finita 2-5. Nella scorsa era stato molto altalenante in avvio ma poi si era ripreso tornando ad essere tra i più affidabili. In questa stagione aveva diretto in precedenza solo Genoa-Juve e Milan-Napoli. Vediamo come se l’è cavata al Tardini il fischietto patavino.

I precedenti di Chiffi con le due squadre

Quattro i precedenti con i lariani (1 vittoria e 3 pareggi) e 4 anche col Parma (3 pareggi in B e 1 ko in C).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Yoshikawa e Laudato con Sacchi IV uomo, Mazzoleni al Var e Doveri all’Avar, l’arbitro ha ammonito Diego Carlos

Parma-Como, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 19′ Da Cunha interviene in ritardo su Keita praticamente sulla linea dell’area di rigore. Chiffi assegna la punizione ma c’è un check per verificare che l’intervento non fosse entro l’area, alla fine il Var conferma la decisione dell’arbitro. Al 24′ Smolcic ferma Pellegrino che stava partendo in profondità. Chiffi grazia il terzino ex Rijeka e non lo ammonisce. Al 43′ Cutrone scappa sulla destra e mette un pallone in mezzo, l’attaccante serve Ordonez che deposita in rete ma è tutto fermo per fuorigioco. All’80’ giallo per Diego Carlos fallo su Cutrone. Dopo il recupero la gara finisce 0-0. Le curve tornano a cantare, la speranza a Genova è tornata.