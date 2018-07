Parma, conferme per Destro

Il Parma fa sul serio per Mattia Destro.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante del Bologna sarebbe l’obiettivo numero uno del club allenato da Roberto D’Aversa per rinforzare il reparto offensivo.

Il giocatore non rientra nei piani di Filippo Inzaghi per la prossima stagione e starebbe valutando l’ipotesi di un trasferimento. In Serie A piace, oltre che al Parma, anche a Udinese e Genoa.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 31-07-2018 16:05