Parma-Cremonese, moviola: miracolo Giampaolo, gol Maleh da fantascienza, rissa finale, si riapre lotta salvezza

Al debutto sulla panchina lombarda l’ex tecnico di Milan e Samp piazza il colpaccio e inguaia Costa, di Maleh e Vandeputte i gol. Bene l'arbitro

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Nicola l’aveva lasciata nel tunnel: a digiuno di vittorie dal 7 dicembre – 2-0 al Lecce – la Cremonese aveva avuto un tracollo clamoroso nelle ultime settimane in cui aveva racimolato un pari (0-0 col Genoa il 12 febbraio) e quattro sconfitte consecutive scivolando al terzultimo posto ma la cura Giampaolo ha avuto effetto immediato. Al debutto sulla panchina grigiorossa l’ex tecnico di Milan e Sampdoria ha espugnato il Tardini ridando speranza e fiducia ad un ambiente afflitto.

L’uno-due che ha tramortito il Parma

Decisivi i gol di Maleh – che al 54′ con un siluro da trenta metri ha infilato Suzuki – e di Vandebutte che al 68′ ha chiuso i giochi su cross di Vardy al termine di un’azione tutta di prima ma si è vista comunque una Cremonese diversa, sempre in partita (anche un gol annullato nel primo tempo) mentre il Parma di Cuesta, che sperava di allontanarsi definitivamente dalla zona calda, ha deluso.

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Parma-Cremonese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 24′ lancio lungo di Grassi per Zerbin che davanti a Suzuki si fa chiudere della difesa, in tap-in segna Bonazzoli ma la rete è annullata per fuorigioco. Primo giallo al 50′: è per Barbieri per un fallo per Ondrejka. Regolare al 54′ il gol di Maleh. Al 60′ ammonito Ondrejka per fallo su Bonazzoli. Regolare al 68′ il gol di Vandeputte.

Quattro gialli in zona recupero

Al 77′ per proteste rosso per il team manager del Parma Alessio Cracolici. All’86’ Elphege cade in area di rigore, ma secondo l’arbitro non c’è nessun contatto. Nei minuti finali ammoniti prima Payero poi Troilo (che era diffidato e salterà la prossima gara) e anche Pezzella e Valenti che scatenano una rissa in campo dopo il brutto fallo di Troilo. Dopo il recupero la gara finisce 0-2 per la squadra di Giampaolo.

Chi è l’arbitro Fabbri

Michael Fabbri, la scelta di Rocchi per Parma-Cremonese, è di professione geometra ed è nato a Faenza 39 anni fa. Internazionale dal 2019 è sempre stato considerato affidabile dall’Aia: pochi alti e bassi e rendimento costante. Bene l’anno scorso nel derby di Coppa Italia tra Milan e Inter, male in Inter-Roma: era al suo debutto stagionale in A. Ultima uscita in Cremonese-Udinese.

I precedenti con le due squadre

Fabbri vantava 13 direzioni col Parma con 6 vittorie ducali, 3 pareggi e 4 sconfitte. Erano 6 i precedenti con la Cremonese: 2 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta.35

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Cipressa e Yoshikawa con Galipò IV uomo, Paterna al Var e Di Bello all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Barbieri, Ondrejka, Payero, Troilo, Pezzella, Valenti.