Parma-Cremonese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Parma–Cremonese apre un sabato caldo di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Ennio Tardini di Parma sabato 21 marzo 2026 alle ore 15:00, per la 30a giornata. È uno scontro salvezza: i ducali sono 12° con 34 punti (8 vittorie, 10 pareggi, 11 sconfitte; 21 gol fatti, 36 subiti), i grigiorossi occupano il 18° posto con 24 punti (5 vittorie, 9 pareggi, 15 sconfitte; 23 gol segnati, 44 incassati). Obiettivi diversi ma pressione alta per entrambe: continuità per il Parma, ossigeno per la Cremonese.
- Probabili formazioni di Parma-Cremonese
- Gli indisponibili di Parma-Cremonese
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Parma-Cremonese
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Parma e Cremonese
Probabili formazioni di Parma-Cremonese
Settimana di rifinitura intensa al Tardini: il Parma dovrebbe confermare il 3-1-4-2, con Suzuki favorito su Corvi tra i pali e la linea a tre guidata da Circati. Sulle corsie, a destra Britschgi e a sinistra Valeri garantirebbero ampiezza; in mezzo regia a Keita con Ordoñez e Sørensen mezzali. Davanti si va verso Strefezza accanto a Pellegrino. Out per squalifica Delprato, mentre tra gli indisponibili figurano Almqvist, Bernabé e Frigan. La Cremonese si orienterebbe sul 3-5-2: Audero tra i pali; dietro possibile terzetto Ceccherini–Folino–Luperto. A destra Barbieri, a sinistra Terracciano, nel mezzo Thorsby e Grassi con Maleh. In avanti Bonazzoli potrebbe affiancare Djuric. Opzioni dalla panchina: per i ducali Estévez e Oristanio, per i grigiorossi occhio a Vandeputte e Payero. Squalificato Bondo, non al meglio Baschirotto e Collocolo.
- Parma (3-1-4-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Keita; Britschgi, Ordoñez, Sørensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino.
- Cremonese (3-5-2): Audero; Ceccherini, Folino, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Terracciano; Bonazzoli, Djuric.
Gli indisponibili di Parma-Cremonese
Capitolo assenze pesante per entrambe. Il Parma perde qualità e gamba sugli esterni e in trequarti, mentre la Cremonese arriva al Tardini con qualche acciacco in difesa e in mezzo, oltre a una squalifica che limita le rotazioni. Le scelte iniziali e i cambi potrebbero quindi incidere più del solito nell’ultima mezz’ora.
- Parma – Infortunati: Almqvist (infortunio al bicipite femorale), Bernabé (infortunio all’inguine), Frigan (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: Delprato (squalifica per somma di ammonizioni).
- Cremonese – Infortunati: Baschirotto (infortunio alla coscia), Collocolo (infortunio alla coscia). Squalificati: Bondo (squalifica per somma di ammonizioni).
Le ultime partite giocate
Parma in discreta forma recente, capace di stringere i denti in trasferta e di restare solido in casa; Cremonese in difficoltà, con pochi punti raccolti e diverse reti subite, specie lontano da Cremona. Il trend mette i ducali in leggero vantaggio psicologico, ma l’equilibrio resta sottile in uno scontro diretto.
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Nelle ultime 5 di campionato il Parma ha totalizzato 8 punti, la Cremonese 1. Dettaglio risultati:
- Parma
Parma-Verona 2-1; Milan-Parma 0-1; Parma-Cagliari 1-1; Fiorentina-Parma 0-0; Torino-Parma 4-1
- Cremonese
Cremonese-Genoa 0-0; Roma-Cremonese 3-0; Cremonese-Milan 0-2; Lecce-Cremonese 2-1; Cremonese-Fiorentina 1-4
L’arbitro di Parma-Cremonese
Dirige il signor Michael Fabbri di Ravenna. Assistenti CIPRESSA – YOSHIKAWA, IV GALIPO’, VAR PATERNA, AVAR DI BELLO. In questa Serie A 2025-26 Fabbri ha arbitrato 11 gare: 4 rigori assegnati, 44 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti, per una media di circa 4.2 cartellini a partita; 274 i falli sanzionati e 32 gli offside rilevati.
- Arbitro: FABBri
- Assistenti: CIPRESSA – YOSHIKAWA
- IV: GALIPO’
- VAR: PATERNA
- AVAR: DI BELLO
Informazioni interessanti sul match
Una classica che ritorna in Serie A con punti pesantissimi in palio. La Cremonese non ha mai battuto il Parma nel massimo campionato e torna al Tardini quasi trent’anni dopo l’ultima volta. I ducali hanno ritrovato solidità interna e, nel 2026, non hanno ancora dilapidato vantaggi; i grigiorossi, invece, faticano in trasferta e in questo anno solare non hanno rimontato una volta sotto. Da seguire Pellegrino, uomo copertina del Parma (8 reti, molte di testa), mentre per la Cremonese riflettori su Bonazzoli e sull’impatto di profili come Vardy e Okereke. Curiosità tattiche: tanti gol grigiorossi da corner, ma la vena sulle palle inattive si è raffreddata, mentre i ducali gestiscono bene i momenti della partita e concedono poco quando vanno avanti nel punteggio. Tra storia, numeri e stato di forma, il contesto racconta di una sfida nervosa e a episodi, dove dettagli e cambi dalla panchina potrebbero pesare più del previsto.
- La Cremonese non ha mai vinto contro il Parma in Serie A: in nove incroci il bilancio parla di pareggi e sconfitte per i grigiorossi.
- Ritorno al Tardini dopo quasi 30 anni: l’ultima in A fu il 10 aprile 1996, 2-0 ducale firmato Mussi e Zola; nelle quattro trasferte di A a Parma, la Cremo non ha mai segnato più di un gol.
- Dopo una striscia positiva (3V, 2N), il Parma è caduto a Torino subendo quattro reti: rischio di secondo ko di fila nel 2026.
- Imbattibilità interna ducale nelle ultime due: 2-1 al Verona e 1-1 col Cagliari; nel mirino tre gare casalinghe di fila senza perdere per la prima volta in questa stagione.
- Cremonese in crisi esterna nel 2026: sei trasferte e sei sconfitte nei top 5 campionati europei; ultimo acuto fuori casa l’1 dicembre 2025 a Bologna.
- Striscia negativa aperta dei grigiorossi: 15 partite senza vittorie (4N, 11P) e quattro ko consecutivi in A.
- Palle inattive decisive: la Cremonese ha segnato il 26% dei gol su corner (6/23), ma l’ultima rete da angolo risale a novembre (Folino).
- Gestione del vantaggio: nel 2026 il Parma non ha ancora perso punti dopo essere andato avanti; al contrario la Cremonese non ne ha recuperati una volta sotto.
- Okereke ha ritrovato il gol in A dopo quasi due anni: ora insegue il bis che gli manca dal 2023.
- Pellegrino ha firmato l’8 dei 21 gol ducali (38%): percentuale record in questa Serie A.
Le statistiche stagionali di Parma e Cremonese
Nell’arco di 29 giornate il Parma segna poco ma tende a proteggere meglio (21 GF, 36 GS) rispetto alla Cremonese (23 GF, 44 GS). Possesso simile (44.8% contro 45.5%), volume tiri comparabile ma ducali più “sparagnini” e grigiorossi più produttivi nello specchio. Nota chiave: 10 clean sheet per i ducali contro 7 per i grigiorossi.
Focus giocatori: per il Parma il capocannoniere è Pellegrino (8), miglior assistman Nicolussi Caviglia (3), più ammoniti Valenti (5) e Circati (5), più espulso Troilo (2). Tra i pali il primato di clean sheet è di Corvi (6). Per la Cremonese guida la classifica marcatori Bonazzoli (6), poi Vardy (5); top assist Vandeputte (4). Più gialli per Pezzella (7), un rosso per Ceccherini. Audero ha collezionato 7 clean sheet.
|Parma
|Cremonese
|Partite giocate
|29
|29
|Vittorie
|8
|5
|Pareggi
|10
|9
|Sconfitte
|11
|15
|Gol fatti
|21
|23
|Gol subiti
|36
|44
|Clean sheet
|10
|7
|Possesso palla (%)
|44.8
|45.5
|Tiri totali
|219
|198
|Tiri in porta
|83
|92
|Cartellini gialli
|48
|59
|Cartellini rossi
|4
|2
|Capocannoniere
|Pellegrino 8
|Bonazzoli 6
|Top assistman
|Nicolussi Caviglia 3
|Vandeputte 4
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Parma-Cremonese?
-
Parma-Cremonese si gioca sabato 21 marzo 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Parma-Cremonese?
-
La partita si disputa allo Stadio Ennio Tardini di Parma.
- Chi è l’arbitro di Parma-Cremonese?
-
L’arbitro è Michael Fabbri di Ravenna; assistenti Cipressa e Yoshikawa, IV Galipò, VAR Paterna, AVAR Di Bello.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.