Parma, dall'Atalanta il primo regalo per Liverani

A un paio di giorni dall’ufficializzazione di Fabio Liverani sulla Panchina del Parma, la dirigenza emiliana è pronta a fare un regalo al nuovo tecnico per rinforzare il fronte offensivo. Secondo quanto riportato da Sportitalia, i ducali sono vicini all’accordo con l’Atalanta per Ebrima Colley, attaccante 20enne che vanta già 7 presenza con la nazionale del Gambia.

Colley arriverebbe in prestito per maturare ulteriormente in una realtà importante della massima serie, dove avrebbe possibilità di mettersi maggiormente in mostra avendo meno concorrenza nello stesso ruolo.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 30-08-2020 09:42