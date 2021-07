Parma, Daniele Iacoponi: "Dalla D a Buffon, incredibile"

Il neo attaccante del Parma Daniele Iacoponi in conferenza stampa si è presentato: “Quando è arrivata l’offerta del Parma, ho accantonato tutte le altre e ho accettato subito, per me è un onore essere qui, questa è una grande piazza e sono contentissimo. Lo scorso anno a quest’ora stavo passando dall’Eccellenza alla Serie D, poi ho fatto metà stagione all’Arezzo in Serie C e ora mi alleno con Buffon, ho fatto grandi passi”.

“Giocare nei dilettanti mi ha costruito come giocatore, anche se i compagni non hanno fatto grandi carriere hanno un’età grazie alla quale possono aiutarti e darti consigli, per me è stato fondamentale anche giocare su campi non proprio perfetti: mi sono fatto le ossa. Ho capito cosa vuol dire giocare in prima squadra, i difensori si fanno sentire”, ha dichiarato il 19enne.

19-07-2021