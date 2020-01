Parma, D'Aversa annuncia una defezione

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, alla vigilia della sfida all'Olimpico contro la Roma, valida per gli ottavi di Coppa Italia, annuncia l'assenza di Gosens: "Le scelte verranno fatte anche in base alla sfida con la Juventus visto che giocheremo domenica sera. Sicuramente ci teniamo a passare il turno. Gervinho non ci sarà, si era programmato nella sua gestione di averlo lunedì con il Lecce e domenica con la Juventus. Non ci sarà neanche Grassi, poi sono tutti disponibili. Le scelte definitive le farò domani".

"Non mi piace parlare di turnover, tutti questi ragazzi meriterebbero di giocare. Chi scenderà in campo darà il massimo per cercare di passare il turno. Per fare risultato servirà la gara perfetta come in campionato. Serviranno determinazione, concentrazione e qualità. Troveremo una squadra diversa. Sotto l'aspetto mentale sfideremo una squadra determinata che vorrà passare il turno".

SPORTAL.IT | 15-01-2020 15:19