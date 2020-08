Parma, D'Aversa esonerato: "Venuto meno l'entusiasmo"

La notizia era nell’aria da diversi giorni, ora è ufficiale: il Parma ha esonerato Roberto D’Aversa, che dopo quattro anni non è più l’allenatore della prima squadra.

“Il Parma Calcio 1913 comunica di aver sollevato Roberto D’Aversa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra – si legge nella nota della società emiliana -. Nelle ultime settimane sono infatti venute meno quella coesione, unità di intenti, sintonia ed entusiasmo reciproco alla base dei successi raggiunti insieme negli ultimi quattro anni. Nulla potrà comunque cancellare i traguardi indelebili scolpiti nella storia del club anche grazie al fondamentale contributo del Mister e del suo staff, a cui va il ringraziamento della società per quanto realizzato in questi anni e un in bocca al lupo per il proseguimento della carriera”.

Il tecnico era alla guida del club dal dicembre 2016 e aveva centrato la doppia promozione dalla Serie C alla Serie A, entrando nella storia del club rinato dalle ceneri del fallimento. Ha chiuso la scorsa stagione all’undicesimo posto, ottenendo una salvezza tranquilla, come accaduto già nell’annata precedente.

Il prossimo allenatore del club emiliano dovrebbe essere Fabio Liverani: da più parti si fa il nome del tecnico romano, che nei giorni scorsi ha lasciato il Lecce. Per il Parma si tratta della seconda importante novità in vista della nuova stagione: nei giorni scorsi era infatti cambiato il direttore sportivo, con Daniele Faggiano sostituito da Marcello Carli.

OMNISPORT | 23-08-2020 12:29