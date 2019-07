Parma, D'Aversa ha rinnovato

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha prolungato il contratto con i ducali fino al 2022. "Prima ancora di andare in vacanza ci siamo trovati con la società per continuare un percorso che mi auguro possa darci altre soddisfazioni come quelle passate, la firma di oggi è stata una formalità. Ripartiamo vogliosi dopo un campionato nel quale abbiamo ottenuto la salvezza, questo deve renderci orgogliosi ma non appagati; vogliamo consolidare la categoria e cercare di migliorarci".

"Siamo davvero contenti – ha dichiarato il presidente Pietro Pizzarotti – che di fatto certifica la volontà di entrambi di proseguire il lavoro svolto e di fortificare le fondamenta di un progetto con la volontà di continuare a toglierci insieme delle grandi soddisfazioni".

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 08-07-2019 14:36