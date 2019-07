Parma, due rinforzi in arrivo dall'Atalanta

Il Parma continua l'opera di rafforzamento dell'organico in vista della prossima stagione: dopo gli arrivi di Inglese, Hernani, Colombi, Sepe, Grassi, Laurini e Dermaku, il direttore sportivo Daniele Faggiano ha messo a segno un doppio colpo dall'Atalanta: dai nerazzurri arrivano, infatti, l'attaccante danese Andreas Cornelius e il centrocampista svedese Dejan Kulusevski.

I due giocatori hanno già sostenuto le visite mediche: Cornelius, la passata stagione in prestito al Bordeaux, arriva a titolo definitivo, mentre Kulusevski giocherà in Emilia in prestito, dopo aver vinto lo scudetto Primavera proprio con i bergamaschi, al termine di una fase finale giocata da assoluto protagonista.

SPORTAL.IT | 17-07-2019 23:14