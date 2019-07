Parma, due tornano dal Napoli per restare

Se subito dopo la conquista della salvezza in casa Parma la preoccupazione era legata a un mercato che avrebbe visto molte partenze visti i numerosi prestiti acquisiti durante la scorsa estate, ora i tifosi crociati possono sorridere per il ritorno di due giocatori che erano appena rientrati alla base.

Al termine di un summit di quasi due ore, infatti, il ds Daniele Faggiano ha trovato l’accordo con Mario Giuffredi, agente di Alberto Grassi e Luigi Sepe, per il ritorno in maglia crociata del centrocampista e del portiere, che questa volta dovrebbero cambiare maglia a titolo definitivo. Il Napoli ha infatti dato il via libera per la cessione dei due giocatori.

Attesa a breve l’intesa anche con Vincent Laurini, esterno della Fiorentina anch’egli gestito da Giuffredi.

SPORTAL.IT | 03-07-2019 23:50