Lennart Czyborra nel mirino di Parma e Atalanta. L'esterno offensivo tedesco dell'Heracles, classe 1999, piace a crociati e orobici per l'età, per velocità e per la precisione dei cross.

Entrambe le società hanno effettuato un sondaggio presso il club olandese, e un'asta vera e propria potrebbe decollare nei prossimi giorni.

SPORTAL.IT | 15-01-2020 13:15