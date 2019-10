Parma e Fiorentina duellano per un granata

Kevin Bonifazi è entrato nel mirino di quattro squadre di Serie A.

L'ex difensore della Spal, ora al Torino, dopo la vicenda Nkoulou e l'infortunio di Lyanco ha trovato molto spazio nella difesa a tre di Walter Mazzarri, suscitando l'interesse di Parma, Fiorentina, Lazio e Atalanta.

In questo momento i gialloblù sono in pole position insieme alla Viola di Vincenzo Montella per assicurarsi le prestazioni del classe '96. Strapparlo al Toro, però, non sarà facile: Cairo non intende cederlo per meno di 15 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 15-10-2019 13:42