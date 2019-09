Parma, è in arrivo Darmian

Matteo Darmian sta per sbarcare a Parma. Secondo quanto riporta Sky, i crociati hanno trovato l'accordo definitivo con il Manchester United per il trasferimento del terzino a titolo definitivo.

L'ex Torino firmerà un contratto triennale, o un biennale con opzione per il terzo anno. Darmian torna in Italia dopo quattro stagioni nei Red Devils, solo la prima da vero protagonista. Trentasei le presenze in Nazionale.

SPORTAL.IT | 30-08-2019 15:29